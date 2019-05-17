فوائد الشوكولاتة لصحة الإنسان.. أهمها الحفاظ على القلب

نشرت المجلة الأمريكية American Heart Journal مقالا عن فوائد الشوكولاتة للقلب. على وجه الخصوص، وجد الباحثون أن حوالي 28 جرامًا من الشوكولاتة في الأسبوع يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بقصور القلب بنسبة 18 %.

ووفقا لدراسة أخرى، فإن تناول الشوكولاتة يمكن أن يمنع تطور الرجفان الأذيني (عدم انتظام ضربات القلب). كان الأشخاص الذين يتناولون من وجبتين إلى ست وجبات من هذه الأطعمة الشهية أسبوعيًا أقل عرضة بنسبة 20% لهذا المرض، على عكس أولئك الذين يتناولون الشوكولاتة أقل من مرة واحدة في الشهر.

علاوة على ذلك، فإن العلماء مقتنعون بأن الخصائص المضادة للأكسدة للكاكاو والمغنيسيوم يمكن أن تحسن أيضًا وظيفة الأوعية الدموية، وكذلك تقليل الالتهاب وتنظيم تكوين الصفيحات الدموية.

ووفقًا للباحثين، فإن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، يمكن للشوكولاتة أن يؤثر على المرض.

أيضا، تناول الشوكولاتة يقلل من خطر الإصابة بالسكري بنسبة 10 %، ويحسن المزاج ويحسن التركيز، وفقا لـ PostStar .