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النيابة تأمر بتشريح جثة إمام مسجد بالغربية

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محمود ابو سعد

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أصدر رئيس نيابة مركز السنطة بمحافظة الغربية اليوم، توجيهاته بتشريح ودفن جثة إمام وخطيب مسجد لقي مصرعه خلال عمله على لودر  وإصابته إثر سقوط مروحة اللودر على رأسه بشكل مفاجئ أثناء ري الأرض الزراعية بنطاق قرية ميت حواي بدائرة المركز.

كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، تلقي إخطارًا من اللواء سعيد شكرى مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ إلي مركز شرطة السنطة يفيد بوصول "سمير. ب" 42 سنة مقيم بقرية ميت حواى التابعة لذات الناحية ويعمل إمام وخطيب مسجد، جثة هامدة.

كما باشرت القيادات الأمنية تحت رئاسة المقدم أحمد سامي مصلح مفتش فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة، والرائد محمد الدهراوى رئيس المباحث إلى المستشفى.

وبسؤال مرافقي المتوفى أوضحوا أن حال عمله على اللودر الخاص به بشوارع القرية تمت إصابته عن طريق مروحة اللودر ما تسبب فى مصرعه.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.


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