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اجتماع عسكري أمريكي خليجي لمناقشة هذا الأمر الهام

عرب وعالم

مناورات عسكرية للقوي لعظمي بمياه الخليج العربي
مناورات عسكرية للقوي لعظمي بمياه الخليج العربي

المصريون ووكالات

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ناقش اجتماع عسكري بين الولايات المتحدة ودول الخليج، الجمعة، أمن الملاحة البحرية والتدفق الحر للتجارة في المنطقة.
ووفق فضائية "الحرة" الأمريكية، عقد بالعاصمة البحرينية المنامة، اجتماع بين رؤساء القوات البحرية، وقادة عسكريين بدول مجلس التعاون الخليجي، وقيادات القوات البحرية الأمريكية.
وبحث الاجتماع "الأمن البحري، والتدفق الحر للتجارة في المنطقة، والتعاون والالتزام المتبادل بضمان أمن واستقرار الملاحة البحرية".
ولم يشر المصدر إلى أسماء الدول الخليجية المشاركة في الاجتماع، فيما لم يتسن للأناضول الحصول على تعليق فوري من دول الخليج على تفاصيل الاجتماع.
ويأتي الاجتماع الأمريكي الخليجي، بالتزامن مع توترات تشهدها منطقة الخليج، عقب تلويح الولايات المتحدة بتصعيد عسكري ضد إيران، عقب تهديد الأخيرة بغلق مضيق هرمز، الشريان الرئيسي لنقل الطاقة بالعالم، ردا على تشديد واشنطن عقوباتها الاقتصادية عليها.
والأحد الماضي، تعرضت 4 سفن تجارية بينها ناقلتي نفط سعوديتين لهجمات، قبالة ساحل الفجيرة الإماراتي البحري.
ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجمات حتى الآن.
والثلاثاء، قالت السعودية إن طائرات مسيرة مسلحة هاجمت محطتين لضخ النفط بمحافظتي عفيف والدوادمي بمنطقة الرياض، فيما أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن الهجمات. 

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