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السودان.. مفوضية حكومية تنشئ مكتب شكاوى بمقر الاعتصام

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المصريون ووكالات

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أعلنت مفوضية حقوق الإنسان بالسودان (حكومية)، الجمعة، إنشاء مكتب شكاوى داخل مقر الاعتصام بالعاصمة الخرطوم.
جاء ذلك في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) عن رئيسة المفوضية المكلفة، حورية إسماعيل.
وأوضحت إسماعيل، أنّ إنشاء مكتب للشكاوى داخل مقر ساحة الاعتصام يأتي لـ"تلقي الشكاوى من الجميع، بأبسط الإجراءات داخل وخارج الميدان، ما يساعد في الوصول إلى جميع المتضررين من جميع الولايات (18 ولاية)".
وأضافت أنّ المكتب "سينظر في الشكاوى ويتقصى فيها، لمعرفة إن كان هنالك انتهاك، ويرفع التوصية للجهات المعنية بذلك".
ولفتت إلى أن "التقصي في الانتهاكات، وتقديم كل منتهكي حقوق الإنسان لمحاكمات عادلة ونزيهة، والعمل مع جميع الأجهزة العدلية إحقاقا للعدل، وإنصافا لأسر الضحايا".
وأدانت إسماعيل، الانتهاكات التي تعرض لها الثوار، مؤخرا، بساحة الاعتصام.
وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية "وفاة محتج أصيب بطلقات نارية أثناء مشاركته في مظاهرات في السابع من أبريل/ نيسان الماضي".
والإثنين والأربعاء، سقط 6 قتلى و14 جريحا، بعضهم بالرصاص، في هجومين استهدفا معتصمين، خلال محاولتين لإزالة حواجز في شوارع بمحيط الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم.
وألمحت "قوى الحرية والتغيير" إلى مسؤولية قوات "الدعم السريع" عن الهجومين، فيما قالت الأخيرة إن "جهات ومجموعات تتربص بالثورة (لم تسمها)" تقف خلفهما.
ومنذ 6 أبريل/ نيسان الماضي، يعتصم آلاف السودانيين أمام مقر قيادة الجيش، للضغط على المجلس العسكري الانتقالي، لتسريع عملية تسليم السلطة إلى مدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث في دول عربية أخرى، بحسب المحتجين.
وعزلت قيادة الجيش في 11 أبريل الماضي، عمر البشير، من الرئاسة بعد 30 عاما في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية. 

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