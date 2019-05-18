  • السبت 18 مايو 2019
  • بتوقيت مصر10:12 ص
بحث متقدم
أحمد عبده

باحث إسلامي يطالب بمحاكمة "مالك والشافعي"

من الحريق

شاهد.. حريق هائل في قاعدة للجيش الإسرائيلي بتل أبيب

الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو مجمع البحوث الإسلامية

أحمد عمر هاشم يبكي على الهواء.. تعرف على السبب

عادل إمام

عمار على حسن: عادل إمام لم يعط المصريين شيئا

الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية،

مفتي الجمهورية للفنانين: "اتقوا الله فينا"

عبد الخالق عبد الله

مستشار بن زايد : الأندلس غزوات عربية وليست فتحا

الدولار

الدولار يتراجع أمام الجنيه ويسجل هذا الرقم

محمد صلاح

ليفربول سيضم صفقة جديدة وصلاح سيكون "الأسعد" بها

محمد صلاح

تعرف على ما فعله "زيدان" لضم صلاح لـ"ريال مدريد"

لاسارتي

لاسارتي يقرر الاستغناء عن نجم الأهلي "الأجنبي": نجيب واحد بداله

مسؤول إيراني يدعو لمفاوضات بين واشنطن وطهران

عرب وعالم

إيران وأمريكا
إيران وأمريكا

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

خسائر البورصة 41 مليون في أسبوع

#

الكويت تبحث تعزيز التعاون مع أمريكا والعراق والأردن

#

برلماني: زيارات السيسي الخارجية ناجحة

#

تعرف على مكان تواجد البشير بعد عزله

دعا رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، حشمت الله فلاحت بيشه، إلى عقد مفاوضات أمريكية إيرانية في قطر أو العراق، لإدارة التوتر بين البلدين.
جاء ذلك في بيان لوكالة الأنباء الإيرانية (ICANA)، الجمعة، قدم فيه فلاحت بيشه، اقتراحًا جديدًا بشأن التوتر بين إيران والولايات المتحدة.
وأضاف فلاحت بيشه، أن المسؤولين في إيران وأميركا ينفون وجود نية لديهم لإشعال الحروب، إلا أن هناك جهة ثالثة، تسعى لتدمير قسم كبير من العالم.
ورأى المسؤول الإيراني ضرورة "إيجاد طاولة للمفاوضات في العراق أو قطر، تضم مسؤولي البلدين توكل إليهم مهمة خاصة بإدارة التوتر".
ومؤخرا، تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، بعدما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية إرسال حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن" وطائرات قاذفة إلى الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخباراتية بشأن استعدادات محتملة من قبل طهران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية.
والإثنين الماضي، أجرت مقاتلات أمريكية "طلعات ردع فوق الخليج العربي" موجهة ضد إيران. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. أئمة الحفاظ والتدوين (14)

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد

((مطاريد الكنيسة))

القس مكاريوس فهيم قليني

الحروب الصليبية في(قناة الحرة)

د. هشام الحمامي

الوجود بين الفلسفة والعلم

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» "صلاح" يشارك "ميسي" في إعلان جديد
» أم تدفن مولودها حيًا وكلب ينقذ حياته
» "جوجل" يحتفل بذكرى ميلاد الخيام
» جورج قرداحي يهاجم إعلامي مصري شهير: لا أحب طريقته
» مطربة لبنانية شهيرة: لهذه الأسباب رفضت التمثيل مع أحمد زكي
» جورج قرداحي: هذه حقيقة إشهار إسلامي وإخفائي الخبر عن الجمهور
» قصة غضب رئيس عربي من نكتة قالها له عادل إمام
» بعد 10 سنين .. فنانة شهيرة تكشف أغرب موقف جمعها بعادل إمام
» الموت يفجع المطربة أنغام
» خبير تغذية يفجر مفاجأة مدوية عن بعض الأكلات الطبيعية
» مخرج شهير يطالب بتدخل حماية المستهلك بشأن هذا الأمر

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:26

  • شروق

    05:02

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:50

  • عشاء

    20:20

من الى
السلفيون والإخوان
ريم البارودى وأحمد سعد وسمية الخشاب
علاء الأسوانى
صورة
بلايستيشن