مسؤول إيراني يدعو لمفاوضات بين واشنطن وطهران

18 مايو 2019 - 01:40 ص

دعا رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، حشمت الله فلاحت بيشه، إلى عقد مفاوضات أمريكية إيرانية في قطر أو العراق، لإدارة التوتر بين البلدين.



جاء ذلك في بيان لوكالة الأنباء الإيرانية (ICANA)، الجمعة، قدم فيه فلاحت بيشه، اقتراحًا جديدًا بشأن التوتر بين إيران والولايات المتحدة.



وأضاف فلاحت بيشه، أن المسؤولين في إيران وأميركا ينفون وجود نية لديهم لإشعال الحروب، إلا أن هناك جهة ثالثة، تسعى لتدمير قسم كبير من العالم.



ورأى المسؤول الإيراني ضرورة "إيجاد طاولة للمفاوضات في العراق أو قطر، تضم مسؤولي البلدين توكل إليهم مهمة خاصة بإدارة التوتر".



ومؤخرا، تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، بعدما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية إرسال حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن" وطائرات قاذفة إلى الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخباراتية بشأن استعدادات محتملة من قبل طهران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية.

