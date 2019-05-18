  • السبت 18 مايو 2019
  • بتوقيت مصر10:12 ص
بحث متقدم
أحمد عبده

باحث إسلامي يطالب بمحاكمة "مالك والشافعي"

من الحريق

شاهد.. حريق هائل في قاعدة للجيش الإسرائيلي بتل أبيب

الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو مجمع البحوث الإسلامية

أحمد عمر هاشم يبكي على الهواء.. تعرف على السبب

عادل إمام

عمار على حسن: عادل إمام لم يعط المصريين شيئا

الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية،

مفتي الجمهورية للفنانين: "اتقوا الله فينا"

عبد الخالق عبد الله

مستشار بن زايد : الأندلس غزوات عربية وليست فتحا

الدولار

الدولار يتراجع أمام الجنيه ويسجل هذا الرقم

محمد صلاح

ليفربول سيضم صفقة جديدة وصلاح سيكون "الأسعد" بها

محمد صلاح

تعرف على ما فعله "زيدان" لضم صلاح لـ"ريال مدريد"

لاسارتي

لاسارتي يقرر الاستغناء عن نجم الأهلي "الأجنبي": نجيب واحد بداله

لهذا السبب..

محمد رمضان يخضع للتحقيق بنقابة الموسيقيين

الصفحة الأخيرة

محمد رمضان
محمد رمضان

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

"زلزال" محمد رمضان مُهدد بالتوقف.. ما السبب؟

#

مفاجأة مدوية وراء عدم مقاضاة سمير صبري لمحمد رمضان

#

أمير كرارة: تضايقت جدًا من محمد رمضان بسبب كلمة قالها عني

#

حلمي بكر: ما فعله هذا الفنان "جناية" ولابد من العقاب

يخضع الفنان محمد رمضان للتحقيق بنقابة الموسيقيين، الإثنين المقبل، على خلفية شكوى تقدمت بها شركة «الريماس» للإنتاج الفني للنقابة ضده.
وقال طارق مرتضى، المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين، إن الشركة طالبت نقابة الموسيقيين بإيقاف التعامل مع محمد رمضان وعدم منحه أي تصاريح عمل من قبل النقابة، وذلك لعدم التزامه بالعقد المبرم بينه وبين الشركة.
وأضاف مرتضى أن الشكوى جاء فيها أن محمد رمضان وقع عقدا مع شركة الريماس في 27 ديسمبر الماضي يقضي بقيام رمضان بالأداء والتسجيل الصوتي بصوته لمجموعة من المصنفات الغنائية والموسيقية تتكون من ثماني أغنيات لصالح شركة الريماس، كما يلتزم بالتصوير السينمائي أو بطريقة الفيديو لأغنيتين لصالح الشركة،
ويكون لها حق الملكية والتصرف في هذه الأعمال واستغلالها وإذاعتها، غير أن الشركة فوجئت بقيام محمد رمضان بأداء عمل غنائي مع شركة أخرى بالمخالفة لبنود التعاقد، فضلا عن قيامه بإحياء حفل غنائي وتصويره.
وتابع مرتضى أن الشركة طالبت النقابة بالتحقيق مع محمد رمضان واتخاذ الإجراءات القانونية بما يحفظ الحقوق المادية والمعنوية للشركة، واحترام القواعد والقوانين المنظمة للعمل الفني والنقابي في مصر.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. أئمة الحفاظ والتدوين (14)

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد

((مطاريد الكنيسة))

القس مكاريوس فهيم قليني

الحروب الصليبية في(قناة الحرة)

د. هشام الحمامي

الوجود بين الفلسفة والعلم

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» "صلاح" يشارك "ميسي" في إعلان جديد
» أم تدفن مولودها حيًا وكلب ينقذ حياته
» "جوجل" يحتفل بذكرى ميلاد الخيام
» جورج قرداحي يهاجم إعلامي مصري شهير: لا أحب طريقته
» مطربة لبنانية شهيرة: لهذه الأسباب رفضت التمثيل مع أحمد زكي
» جورج قرداحي: هذه حقيقة إشهار إسلامي وإخفائي الخبر عن الجمهور
» قصة غضب رئيس عربي من نكتة قالها له عادل إمام
» بعد 10 سنين .. فنانة شهيرة تكشف أغرب موقف جمعها بعادل إمام
» الموت يفجع المطربة أنغام
» خبير تغذية يفجر مفاجأة مدوية عن بعض الأكلات الطبيعية
» مخرج شهير يطالب بتدخل حماية المستهلك بشأن هذا الأمر

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:26

  • شروق

    05:02

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:50

  • عشاء

    20:20

من الى
السلفيون والإخوان
ريم البارودى وأحمد سعد وسمية الخشاب
علاء الأسوانى
صورة
بلايستيشن