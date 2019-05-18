شريف عامر يروي قصته مع جندي إسرائيلي سأله عن عادل إمام

18 مايو 2019 - 05:23 ص

روى الإعلامي شريف عامر قصة طريفة جمعته بجندي إسرائيلي أثناء تغطيته للانتفاضة الفلسطينية الثانية .



وقال "عامر" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" : ""خلال تغطيتي للانتفاضة الفلسطينية الثانية عطلني جندي احتلال اسرائيلي:

- أنت شكلك مش مصري .

- نعم!؟

- تعرف عادل إمام؟

- ساكن في الشارع اللي جنبي.

ومشيت أشوف شغلي.

(كان أ.عادل ساكن جنبنا في المهندسين )، الفن قوة، وعادل إمام في الفن قوة عظمى يعترف بها العدو والحبيب".



واحتفل أمس عادل إمام بعيد ميلاده التاسع والسبعين.