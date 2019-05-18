تعرف على ما فعله "زيدان" لضم صلاح لـ"ريال مدريد"

18 مايو 2019 - 05:44 ص

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن تحركات قام بها زين الدين زيدان - المدير الفني لريال مدريد - من أجل ضم النجم المصري محمد صلاح إلى صفوف فريقه .



وقالت صحيفة "ليفربول إيكو" المقربة من "الريدز" : "زيدان يريد تدعيم الجانب الهجومي في فريقه .. ولذلك يتفاوض مع نجمنا صلاح .. فضلا عن نجم تشيلسي إيدين هازارد".



وتابعت: "قد يستطيع ريال مدريد ضم هازارد لكن قد يجد صعوبة في ضم صلاح في ظل عدم رغبة ليفربول في بيعه بالإضافة لإصرار يورجن كلوب على بقائه بالفريق".



وتابعت الصحيفة أن في حال فشل الريال حول إتمام صفقة صلاح ستكون الأنظار متجهة لمهاجم إينتراخت فرانكفورت لوكا يوفيتش والذي اقترب من الانتقال للميرنجي مقابل 60 مليون يورو.

