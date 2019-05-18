  • السبت 18 مايو 2019
  • بتوقيت مصر10:18 ص
بحث متقدم
محمد صلاح

"صلاح" يشارك "ميسي" في إعلان جديد

أحمد عبده

باحث إسلامي يطالب بمحاكمة "مالك والشافعي"

من الحريق

شاهد.. حريق هائل في قاعدة للجيش الإسرائيلي بتل أبيب

الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو مجمع البحوث الإسلامية

أحمد عمر هاشم يبكي على الهواء.. تعرف على السبب

عادل إمام

عمار على حسن: عادل إمام لم يعط المصريين شيئا

الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية،

مفتي الجمهورية للفنانين: "اتقوا الله فينا"

عبد الخالق عبد الله

مستشار بن زايد : الأندلس غزوات عربية وليست فتحا

الدولار

الدولار يتراجع أمام الجنيه ويسجل هذا الرقم

محمد صلاح

ليفربول سيضم صفقة جديدة وصلاح سيكون "الأسعد" بها

محمد صلاح

تعرف على ما فعله "زيدان" لضم صلاح لـ"ريال مدريد"

يوروسبورت

ليفربول سيضم صفقة جديدة وصلاح سيكون "الأسعد" بها

الصفحة الأخيرة

محمد صلاح
محمد صلاح

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

الكشف "صفقة القرن" التي تعاقد معها الأهلي

#

واتساب يتيح الميزة التي يبحث عنها الجميع

#

حرب كلامية تهدد عملية السلام في أفغانستان

#

محمد صلاح يفوز بجائزة جديدة.. تعرف عليها

ليفربول

صلاح

كشف موقع "يورو سبورت" الرياضي أن ليفربول بصدد التعاقد مع صفقة جديدة ستتسبب في سعادة النجم المصري محمد صلاح.

و أكد أوليفر مينتزلاف الرئيس التنفيذي لنادي لايبزيغ الألماني صعوبة تجديد عقد نجم فريقه تيمو فيرنر الذي ينتهي صيف 2021.

وفي الوقت ذاته استبعد امكانية انضمام الدولي الألماني لبايرن ميونخ، وأكد على أن فرصة ليفربول الإنجليزي بقيادة يورغن كلوب سيكون الأقرب لضمه.

وقال مينتزلاف عن تجديد عقد نجمه:"الوضع لا يزال كما هو، تيمو فيرنر يفضل ألا يوقع عقدا جديدا، لكن ذلك قد يتغير، أعتقد أنه من الممكن للغاية تجديد عقده".

وتابع الرئيس التنفيذي للايبزيغ قائلاً:"لم نتحدث مع بايرن ميونيخ عن تيمو فيرنر بعد، ربما لا يريد الذهاب إلى ميونيخ".

وأنهى حواره متحدثاً عن الوجهة المفضلة لفيرنر قائلاً:"ربما يفضل الانضمام إلى (توماس) توشيل في باريس سان جيرمان أو (يورغن) كلوب في ليفربول أو (لوسيان) فافر في بوروسيا دورتموند".

يذكر أن صاحب الـ23 عاماً خاض هذا الموسم 36 مباراة مع لايبزيغ هذا الموسم أحرز خلالهم 19 هدف وصنع 11 آخرين، منهم 16 هدف بالدوري الألماني.

ولم يحدد الموقع أسباب "حماس" صلاح لإتمام هذه الصفقة بالذات لكن ربما لقدرات "فيرنر" الكبيرة والتي ظهرت في معدله التهديفي يتوقع صلاح أن يشكل ثلاثيا مرعبا برفقته مع السنغالي ساديو ماني.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. أئمة الحفاظ والتدوين (14)

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد

((مطاريد الكنيسة))

القس مكاريوس فهيم قليني

الحروب الصليبية في(قناة الحرة)

د. هشام الحمامي

الوجود بين الفلسفة والعلم

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» جريمة بشعة تهز السعودية.. والضحية رضيعة
» "الننى" خارج أرسنال بـ 15 مليون إسترليني
» الشوكولا والموتزاريلا تسببان سرطان الأمعاء
» توفى الشخص.. ما هى كفارة إفطاره فى شهر رمضان؟
» أم تدفن مولودها حيًا وكلب ينقذ حياته
» "جوجل" يحتفل بذكرى ميلاد الخيام
» جورج قرداحي يهاجم إعلامي مصري شهير: لا أحب طريقته
» مطربة لبنانية شهيرة: لهذه الأسباب رفضت التمثيل مع أحمد زكي
» جورج قرداحي: هذه حقيقة إشهار إسلامي وإخفائي الخبر عن الجمهور
» قصة غضب رئيس عربي من نكتة قالها له عادل إمام
» بعد 10 سنين .. فنانة شهيرة تكشف أغرب موقف جمعها بعادل إمام

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:26

  • شروق

    05:02

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:50

  • عشاء

    20:20

من الى
السلفيون والإخوان
ريم البارودى وأحمد سعد وسمية الخشاب
علاء الأسوانى
صورة
بلايستيشن