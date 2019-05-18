ليفربول سيضم صفقة جديدة وصلاح سيكون "الأسعد" بها

18 مايو 2019 - 07:32 ص

كشف موقع "يورو سبورت" الرياضي أن ليفربول بصدد التعاقد مع صفقة جديدة ستتسبب في سعادة النجم المصري محمد صلاح.



و أكد أوليفر مينتزلاف الرئيس التنفيذي لنادي لايبزيغ الألماني صعوبة تجديد عقد نجم فريقه تيمو فيرنر الذي ينتهي صيف 2021.

وفي الوقت ذاته استبعد امكانية انضمام الدولي الألماني لبايرن ميونخ، وأكد على أن فرصة ليفربول الإنجليزي بقيادة يورغن كلوب سيكون الأقرب لضمه.



وقال مينتزلاف عن تجديد عقد نجمه:"الوضع لا يزال كما هو، تيمو فيرنر يفضل ألا يوقع عقدا جديدا، لكن ذلك قد يتغير، أعتقد أنه من الممكن للغاية تجديد عقده".



وتابع الرئيس التنفيذي للايبزيغ قائلاً:"لم نتحدث مع بايرن ميونيخ عن تيمو فيرنر بعد، ربما لا يريد الذهاب إلى ميونيخ".

وأنهى حواره متحدثاً عن الوجهة المفضلة لفيرنر قائلاً:"ربما يفضل الانضمام إلى (توماس) توشيل في باريس سان جيرمان أو (يورغن) كلوب في ليفربول أو (لوسيان) فافر في بوروسيا دورتموند".

يذكر أن صاحب الـ23 عاماً خاض هذا الموسم 36 مباراة مع لايبزيغ هذا الموسم أحرز خلالهم 19 هدف وصنع 11 آخرين، منهم 16 هدف بالدوري الألماني.



ولم يحدد الموقع أسباب "حماس" صلاح لإتمام هذه الصفقة بالذات لكن ربما لقدرات "فيرنر" الكبيرة والتي ظهرت في معدله التهديفي يتوقع صلاح أن يشكل ثلاثيا مرعبا برفقته مع السنغالي ساديو ماني.