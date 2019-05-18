» جورج قرداحي يهاجم إعلامي مصري شهير: لا أحب طريقته

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جورج قرداحي
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عمرو أديب

أكد الإعلامي اللبناني جورج قرداحي أنه لا يحب الأسلوب الذي يظهر به نظيره المصري عمرو أديب.

وقال "قرداحي" في لقاء مع برنامج "شيخ الحارة" : "أنا ضد أسلوب عمرو أديب، ولا أوافق على ما يقوم به على الشاشة".

وأضاف: "المذيع هو جاي يقدم شيء للمشاهد، ومش لازم يكون النجم لما بيكون بيقدم شيء ويظل لساعات يتكلم وحده، ولا يجب أن يفرض نفسه نجمًا على الناس ويحتل الشاشة، وما يقدمه عمرو أديب يعتبر one man show، وهذا الأمر ليس موجودا إلا في مصر، ولا اعرف لماذا أصبح ظاهرة في مصر".

وتابع: "بالعالم كله لا يوجد مذيع يلقط الشاشة وياخدها ساعة ويظل يحكي، ويخبر لوحده، ولكن يجب أن ينوع المذيع من أدائه، ولكن لا يمنع انتقادى أننى أحب عمرو أديب وهو مميز في طريقته".

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