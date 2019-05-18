مفتي الجمهورية للفنانين: "اتقوا الله فينا"

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راديو 9090

انتقد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، ما تقدمه الدراما الحالية قائلاً: "لدينا الكثير من مشاهد العنف والإثارة في الأعمال الدرامية الحالية".

وطالب علام، خلال برنامجه "اللهم أعنا"، المذاع على راديو "90.90" ، صناع الفن أن يلحقوا بالركب، ويساهموا في بناء الأمة بإحياء القيم والأخلاق وإصلاح الواقع لا بالتركيز على السلبيات التي تكون موجودة في كل زمان ومكان.

وتابع مفتي الجمهورية: "جمعينا أمام مسئولية كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلنتق الله فيما نقدم للناس، معقبا: "بقول لكل صناع الفن والفنانين اتقوا الله فينا وفيما تقدموه لنا".

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