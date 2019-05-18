عمار على حسن: عادل إمام لم يعط المصريين شيئا

18 مايو 2019 - 09:50 ص

استنكر عمار علي حسن، الخبير في علم السياسة الاجتماعي، بعض الدعوات التي تطالب بتسمية شارع باسم الفنان "عادل إمام".

وكتب على حسابه في "تويتر": "ممكن أن تبرع عادل إمام لجمعية الأورمان بمائة جنيه فقط.. رجل أعطاه بسطاء المصريين كل شيء ولم يفكر يوما أن يعطهم شيئا، ويأتي المهندس نجيب ويطلب شارعا باسمه. بلد عجيبة".

وعلق أحد رواد تويتر على تدوينة عمار قائلا: "وأنت تعرف منين؟ مدير أعماله.. ابنه.. قريبه.. لازم نعلق علشان نبقى موجودين.. عادل إمام تريند يبقى أعلق عليه".

وعلق آخر: "عادل إمام انتهى مع بداية تسعينات القرن الماضى ! منذ أن بدأ يمثل باسمه وليس بمجهوده اللى صنعه"، بحسب وصفه.

كما كتب أحد النشطاء قائلاً: "كل الناس بتهاجم محمد رمضان المسكين علي تصرفات بالتأكيد المفروض ميعملهاش، لكن ممكن يكون لة العذر لأن جيلة وثقافتة بتخونة، لكن محمد رمضان اتبرع لمستشفي القصر العيني بملايين.. تحية لمحمد رمضان".

وكان رجل الأعمال نجب ساويرس قد اقترح في تدوينة له على تويتر : بتسمية شارع باسم الزعيم عادل إمام".

وقام بإعادة تدوينة على حسابه كانت تطالب: "على الدولة المصرية أن تكرم الفنان الكبير عادل إمام بتسمية شارع أو مدينة أو حتى كوبري أحد الإنجازات التي يتم تشييدها في مصر الآن فهـو فعلا شخصية استثنائية لن تتكرر بعد الآن".

وقد تجاوب المهندس ساويرس مع هذا الاقتراح وأعلن تأييده لفكرة تسمية شارع باسم الزعيم عادل إمام قائلا: "أضم صوتي لصوتك".



