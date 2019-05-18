شاهد.. حريق هائل في قاعدة للجيش الإسرائيلي بتل أبيب

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وكالات- الدويني فولي

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إسرائيل

حريق

الجيش

تل ابيب

معسكر

أكد الجيش الإسرائيلي أن حريقًا كبيرًا اندلع، في إحدى قواعده العسكرية الواقعة في تل أبيب.
وأوضح الجيش على لسان متحدث باسمه، اليوم السبت، أن الحادث وقع في قاعدة "تل هشومير"، مشيرًا إلى أن الحريق نشب في مستودع طبي تابع لها.

بدورها، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن أضرار مادية كبيرة جراء الحريق، مشيرة إلى سماع أصوات انفجارات في الموقع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.


وأكدت القناة العبرية الـ 13 أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق.

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