شاهد.. حريق هائل في قاعدة للجيش الإسرائيلي بتل أبيب

18 مايو 2019 - 09:59 ص

أكد الجيش الإسرائيلي أن حريقًا كبيرًا اندلع، في إحدى قواعده العسكرية الواقعة في تل أبيب.





وأوضح الجيش على لسان متحدث باسمه، اليوم السبت، أن الحادث وقع في قاعدة "تل هشومير"، مشيرًا إلى أن الحريق نشب في مستودع طبي تابع لها.





بدورها، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن أضرار مادية كبيرة جراء الحريق، مشيرة إلى سماع أصوات انفجارات في الموقع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.







