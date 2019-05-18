طلب إحاطة حول ضعف أداء التفتيش الصيدلى

18 مايو 2019 - 12:55 م

تقدم الدكتور "محمد فؤاد"، عضو لجنة البيئة والطاقة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجهًا إلى الدكتور "مصطفى مدبولي"، رئيس مجلس الوزراء، ووزارة الصحة، بشأن تراخي إدارات التفتيش الصيدلي بوزارة الصحة في قيامها بالتفتيش الدوري على الصيدليات.

وأضاف فؤاد أن هذا التراخي أسفر عن انتشار "الصيدليات الورقية" وهى الصيدليات المرخصة وفقًا للقانون، ومستوفاة لكل الشروط ومسجلة باسم صيدلي، إلا أنه يعمل بها ويديرها غير الصيادلة من المساعدين والعمال، وذلك بسبب انتشار نظام الشراكة والاستثمار بين رأس المال من غير الصيادلة وبعض الصيادلة.

وأشار إلى أن هذا الأمر تفاقم مؤخرًا وانتشر بشكل ضخم ومثير، منوهًا بخطورة هذه المشكلة، وما ينتج عنها من صرف أدوية خاطئة للمواطنين، وتعريض حياتهم وصحتهم للخطر، بالإضافة إلى اتجار بعضهم في الأدوية المغشوشة والممنوعة وبعض الأدوية المدرجة على الجداول.

وأكد "فؤاد" ضرورة التحرك، وتشديد الرقابة على الصيدليات والتأكد من صفة القائم على الصيدلية وتحرير المحاضر، والمخالفات اللازمة قانونا للحد تلك الظاهرة.

وطالب "فؤاد" بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، واتخاذ ما يلزم من إجراءات حياله.