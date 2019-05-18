"الزعيم" يكشف السبب الحقيقى وراء تأجيل "فالنتينو"

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عادل إمام
عادل إمام

متابعات حنان حمدتو

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عادل إمام

مسلسل

أكد الفنان عادل إمام، أنه بخير، وحالته الصحية على ما يرام، ولا يعلم ما مصدر الأنباء التي ترددت عن مرضه، لافتًا إلى أن أنباء المرض تزعج المشاهير ومن حولهم.

وأضاف أنه عانى كثيرًا من تلك الشائعات، وكذلك شائعات الوفاة، مرددًا: "وتعودت ألا أرد عليها، إلا إذا شعرت بأن الأمر زاد عن حده وهذه الادعاءات أصبحت سخيفة".

وأكد أن "تأجيل مسلسل فالنتينو لم يكن بسبب مرضه كما تردد، والأمر برمته يعود إلى الجهة المنتجة التي وجدت أزمة في التسويق، في ظل عدم الانتهاء من جزء كبير من مشاهد المسلسل"، وفقًا لإرم نيوز.

ومن المنتظر أن يستأنف عادل إمام تصوير المسلسل، بعد عيد الفطر المبارك، ويشارك إمام في العمل كوكبة من الفنانين، أبرزهم: دلال عبد العزيز، وداليا البحيري، ورانيا محمود ياسين، وسليمان عيد، وحمدي الميرغني، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام

يذكر أن عادل إمام احتفل، الجمعة الموافق 17  مايو، بعيد ميلاده الـ79، حيث تسابق العديد من النجوم والمشاهير على تهنئته بهذه المناسبة.


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