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تفاصيل رسالة الملك سلمان للسجناء عبر النائب العام

عرب وعالم

سعود المعجب
سعود المعجب

وكالات- الدويني فولي

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الملك سلمان

السجناء

رسالة

كشف النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب عن رسالة الملك سلمان إلى السجناء حيث قال: "لقد جئتكم بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، فهل تحتاجون إلى أي شيء!”، داعيا السجناء بإبداء ملاحظتهم.
وأشار إلى أن السجون ليست للعقوبة بقدر ما هي لإصلاح النفس وتهذيبها، وإعادة دمجها في المجتمع، وجاء ذلك في كلمته التي ألقاها أثناء زيارته سجن بريمان وإصلاحية جدة.

وكان  الشيخ المعجب زار سجن بريمان بجدة، وشاهد عرضًا مرئيًّا عن مركز ثقة، وهو برنامج تطويري لبناء الإنسان، وتنمية القدرات المقدمة لنزلاء السجون الذين أوشكت مدة محكومياتهم على الانتهاء في مكان مميز ومخصص لهم، حيث ارتدى رجال الأمن  زيا مختلفا عن لبس رجال الأمن تفاعلاً مع البيئة التطويرية.

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