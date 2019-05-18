نصائح عاجلة من الصحة لمرضى الضغط في رمضان

متابعات حنان حمدتو
طالب مركز المعلومات الدوائية التابع لوزارة الصحة باتباع مرضى الضغط في شهر رمضان مجموعة من النصائح لتناول الأدوية والحفاظ على صحتهم.
وشملت هذه النصائح كالتالى:
1- الأدوية المدرة للبول يفضل تناولها قبل الإفطار أو بعد الإفطار بساعتين.
2- الأدوية مثل ميتوبرولول، كارفيديلول يجب تناولها على معدة فارغة قبل الإفطار.
3- عند تناول الأدوية مثل أملوديبين ونيفيديبين ينصح بتجنب الأعشاب التي تسبب ارتفاع ضغط الدم مثل الزنجبيل والجينسيج وأعشاب تخفض ضغط الدم مثل الثوم.
4- يجب على مريض ضغط الدم الاستمرار في أخذ الدواء حتى وإن شعر بالتعافي.
5- في حالة نسيان جرعة الدواء يجب تناولها عند تذكرها مع متابعة قياس ضغط الدم.
6- تناول الخضراوات قليلة السعرات الحرارية عالية السوائل فإنها تشعر بالامتلاء وتمنع الجفاف خاصة مع مدرات البول.
7- يسمح بصيام مريض الضغط حينما يستجيب للعلاج.
8- لا يسمح بالصيام عندما يكون ضغط الدم خارجا عن السيطرة.
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