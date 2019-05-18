نصائح عاجلة من الصحة لمرضى الضغط في رمضان

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طالب مركز المعلومات الدوائية التابع لوزارة الصحة باتباع مرضى الضغط في شهر رمضان مجموعة من النصائح لتناول الأدوية والحفاظ على صحتهم.

وشملت هذه النصائح كالتالى:

1- الأدوية المدرة للبول يفضل تناولها قبل الإفطار أو بعد الإفطار بساعتين.

2- الأدوية مثل ميتوبرولول، كارفيديلول يجب تناولها على معدة فارغة قبل الإفطار.

3- عند تناول الأدوية مثل أملوديبين ونيفيديبين ينصح بتجنب الأعشاب التي تسبب ارتفاع ضغط الدم مثل الزنجبيل والجينسيج وأعشاب تخفض ضغط الدم مثل الثوم.

4- يجب على مريض ضغط الدم الاستمرار في أخذ الدواء حتى وإن شعر بالتعافي.

5- في حالة نسيان جرعة الدواء يجب تناولها عند تذكرها مع متابعة قياس ضغط الدم.

6- تناول الخضراوات قليلة السعرات الحرارية عالية السوائل فإنها تشعر بالامتلاء وتمنع الجفاف خاصة مع مدرات البول.

7- يسمح بصيام مريض الضغط حينما يستجيب للعلاج.

8- لا يسمح بالصيام عندما يكون ضغط الدم خارجا عن السيطرة.


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