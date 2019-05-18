  • الأحد 19 مايو 2019
  • بتوقيت مصر05:51 ص
بحث متقدم
صلاح

تعرف على الشابة التي ظهرت مع صلاح .. وهذا أغرب ما قاله لها

عمرو مصطفى: شركة روتانا "نكرة"

عمرو مصطفى يهاجم عمرو دياب: اللي عملته دا بلطجة

وزير الخارجية السعودي عادل الجبير

الجبير: السعودية سترد بـ"كل قوة وحزم" على إيران

الأعلى للإعلام

نحو ألف مخالفة بـ"دراما رمضان" في أسبوعها الأول

حوار مبارك

«مبارك» يكشف أسرارًا جديدة عن غزو الكويت: هذا ما قاله لي «صدام»

شعار جماعة الإخوان

«الإخوان» تستخدم آخر ورقة لتفادي قرار «ترامب»

الوليد بن طلال

حقيقة شراء الوليد بن طلال لناد مصري

أرشيفية

«التضخم» يتراجع رسميًا.. والأسعار تتزايد فعليًا

الملك سلمان

هل اقتربت الحرب؟..الملك سلمان يدعو إلى عقد قمتين طارئتين

سياحة فى الاهرامات

طفرة كبيرة في أعداد السياح الأجانب القادمين إلى مصر

عميد سياسة قناة السويس يكشف..

بالفيديو.. سر نوم "النحاس باشا" بمحطة مصر

آخر الأخبار

النحاس باشا
النحاس باشا

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

منتخب مصر: اتصلنا بصلاح وأخبرنا سر عن إصابته

#

سر قيام "MBC مصر" بعرض المسلسلات قبل بدء رمضان

#

«فرنس فوتبول»: عرض فرنسي لـ«تريزيجيه»

#

"الجار الله" يكشف سر سعادة 5 دول خليجيه بسبب مصر

الطقس

الأرصاد

مصر الأولي

عرض الفنان حسين فهمي، عبر برنامجه "زمن" المذاع على قناة "الغد"، صورة شهيرة التقطتها عدسة مجلة "اللطائف المصورة" تظهر لحظة نوم الزعيم الوفدي، مصطفى باشا النحاس، على إحدى كراسى الانتظار بمحطة مصر، واضعًا رأسها فوق حقيبته.

وأوضحت الصورة لحظة امتداد النحاس على الكرسي، لتعلق المجلة على هذه الصورة عقب التقاطها عام 1934بـ"مانشيت"، "الرأي العام يا صدقي باشا؟! وهل نسيت؟.

ومن جهته عقب الدكتور جمال سلامة، عميد كلية السياسة والاقتصاد بجامعة قناة السويس، ضيف البرنامج، سبب نوم النحاس على الكرسي، قائلا:" إن في هذه الفترة قام صدقي باشا بإلغاء دستور 23، ووعد أنه سيقوم بعمل دستور آخر عام 1930، ولكن الدستور الذي نفذه صدقي باشا كان يكرس الاستبداد في ذلك الوقت".

وأضاف: "أن حزب الوفد ومصطفى النحاس ابتدوا تدشين حملة وجمع أنصارهم لإسقاط دستور صدقي باشا، وعقب ذلك بدأ النحاس في عمل جولاته لإقناع الناس بالاعتراض على الدستور، وبدأ بالذهاب إلى محافظة بني سويف، الأمر الذي أغضب صدقي باشا".

وتابع سلامة: أن صدقي باشا قام بتعطيل القطار لمحاولة التضييق على النحاس، الأمر الذي جعل النحاس يبحث عن موقع ينتظر فيه قطار آخر ليمدد جسمه عليه".

شاهد الفيديو..

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

مقتل القمص ..وتلك التركة الثقيلة

د. هشام الحمامي

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد

((مطاريد الكنيسة))

القس مكاريوس فهيم قليني

الوجود بين الفلسفة والعلم

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» استدعاء فنان ساخر "أساء" لمصابي حرب سعوديين
» «جروس»: أثق في لاعبي الزمالك أمام نهضة بركان
» "العسكري" يكشف مصدر إطلاق النار على معتصمي السودان
» «الجعواني»: بطل الكونفدرالية لن يحسم إلا في برج العرب
» مصرع معلم ومدير مدرسة فى حادث تصادم بسوهاج
» مهاجم النصر يتوج بجائزة الحذاء الذهبي
» فيديو مُهين..النيابة العامة تتحرك ضد فنان سعودي
» «أبوريدة» يوضح حقيقة اعتزاله العمل العام
» قوى دولية تدعو إلى استئناف المفاوضات بالسودان
» أول تعليق لـ"بن سلمان" على استهداف المنشآت النفطية
» بنفيكا بطلًا للدوري البرتغالي

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:26

  • شروق

    05:02

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:51

  • عشاء

    20:21

من الى
سياحة فى الاهرامات
السلفيون والإخوان
ريم البارودى وأحمد سعد وسمية الخشاب
علاء الأسوانى
صورة