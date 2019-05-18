الادوات المنزلية ..تصدم الغرفة بهذا التصريح المفاجئ

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متابعات - حنان حمدتو

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غرفة القاهرة

فتحي الطحاوي

قال فتحى الطحاوى، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، أن مبيعات القطاع في أقل معدلاتها عن الأيام العادية.

واضاف الطحاوى  أن هناك بعض الأدوات والأوانى البلاستيك التي يكثر الطلب عليها في رمضان لكنها لا تمثل نسبة كبيرة في قطاع الأدوات المنزلية.

ولفت  فى بيان له  إلى أن الانتعاش يتحقق مع استقرار الأسعار وثباتها وانخفاض التكاليف الخاصة بالسلع، مضيفا أن القطاع يعانى من معدلات ركود مرتفعة والتي تحتاج إلى مزيد من الإجراءات لتنشيط السوق من جانب الدولة.

واشار الى ان  الشعبة قد تقدمت بمذكرة تفصيلية بالعديد من النقاط التي تعتبر من الآثار السلبية للقرار رقم 43 لسنة 2016 وشرحت الأضرار الواقعة عليها من هذا القرار من احتكار ورفع أسعار وتسريح عمالة وغيرها من الأمور التي أضرت بمصالح التجار والمستوردين.


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