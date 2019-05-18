"الأرصاد": انتظروا مفاجأة يومي الأحد والإثنين

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أكدت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة تشهد انخفاضًا في درجات الحرارة منذ مساء أمس، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى اليوم على القاهرة 35 درجة.

وأضافت "شاكر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم السبت، بأن يومي الأحد والإثنين تشهدان درجات الحرارة انخفاض آخر حيث ستصل درجة الحرارة إلى 32 درجة.

ونوهت بأنه اعتبارًا من يوم الثلاثاء سيكون هناك ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع، لافتة إلى أن هناك اعتدال في حركة الرياح على أغلب الأنحاء.

وقد نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا تفصيليًا عن حالة الطقس يوم السبت الموافق 18 مايو ولمدة 24 ساعة.

وأوضح البيان، أن يسود طقس معتدل علي السواحل الشمالية، حار علي الوجه البحري والقاهرة حتي شمال الصعيد، شديد الحرارة علي جنوب الصعيد وجنوب سيناء نهارا، بينما يسود طقس معتدل ليلًا.

وأفاد البيان أن الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط علي جنوب سيناء، كما تنشط علي خليج السويس والبحر الاحمر مما يؤدي الي اضطراب الملاحة البحرية هناك.

 وعن حالة البحرين، فحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج يصل إلى 1،5 متر، بينما هناك اضطراب في حالة البحر الأحمر، ويصل ارتفاع الموج إلى 2،5 متر.

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