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بعد الفضيحة.. نائب مستشار النمسا يستقيل من منصبه

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هاينز كريستيان شتراخه
هاينز كريستيان شتراخه

متابعات- محمد الخرو

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كورتس

تقدم هاينز كريستيان شتراخه "يمين قومي" نائب المستشار النمساوي، سيباستيان كورتس، باستقالته من مهام منصبه بعد الكشف عن محاولته الحصول على دعم مالي من روسيا عام 2017، في فضيحة مدوية لأحد أبرز قيادات اليمين المتشدد في القارة قبل أسبوع من الانتخابات الأوروبية.

وأضاف "شتراخه" في مؤتمر صحفي: "ارتكبت هفوة ولا أريد أن يشكل ذلك ذريعة لإضعاف التحالف".

ونشرت صحيفتان ألمانيتان لقطات مصورة لشتراخه، وهو يعرض على ما يبدو عقودا حكومية مربحة لمتبرعة روسية محتملة.

وأثارت هذه الفضيحة تكهنات بشأن مستقبل الائتلاف الحاكم بين حزب شتراخه "الحرية" المناهض للهجرة، وحزب كورتس "الشعب" الذي يمثل يمين الوسط.

ونشرت صحيتا "زودوتشيه تسايتونغ" اليومية و"دير شبيغل"، الجمعة، مقتطفات من تسجيل مصور سري يظهر ستراشي وهو يعرض عقودا حكومية على امرأة روسية إذا اشترت صحيفة نمساوية ودعمت حزبه ماديا.


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