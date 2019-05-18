مهاجم ليفربول شرط "نيمار" للانتقال للريال

18 مايو 2019 - 03:24 م

وضع اللاعب نيمار دا سيلفا نجم منتخب البرازيل المحترف بين صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي شرطا للانتقال لصفوف ريال مدريد الإسباني، علي أن يتعاقد الفريق الملكي مع مهاجم ليفربول روبرتو فيرمينو.

وقال موقع "دون بالون" الإسباني، أنه بعد أنباء رحيل أنطوان جريزمان عن أتلتيكو مدريد هذا الصيف، فقد تم وضعه على رادار باريس سان جيرمان رغم أنه اقترب من برشلونة.

وأشار الموقع الاسباني، أن البرازيلي نيمار قد أبلغ فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد أنه يريد الانتقال إلى الأبيض ولكن هناك شرط وحيد وهو التعاقد مع روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول.

وستكون هناك صعوبات كبيرة في طريق ريال مدريد نحو التعاقد مع فيرمينو والذي يعد عنصراً أساسياً في تشكيلة يورجن كلوب بجانب الثنائي محمد صلاح وساديو ماني.