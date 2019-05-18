صلاح يحصد الثاني بالأعلى مساهمة في الأهداف

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حصد اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الانجليزي، المركز الثاني بقائمة أكثر اللاعبين مساهمة بالأهداف، في نسخة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم المنقضي 2018-2019.

وتمكن "صلاح"، من الفوز بـ"الحذاء الذهبي" هذا الموسم، بعدما سجل 22 هدفا بالتساوي مع ساديو ماني، زميله في ليفربول، وبيير إيمريك أوبامينج، مهاجم أرسنال.

وتصدر البلجيكي إيدين هازارد، لاعب تشيلسي، المركز الأول، بعدما ساهم في 31 هدفا ما بين تسجيل وصناعة بواقع "16 هدفا و15 صناعة"، فيما جاء صلاح ثانيا بـ30 هدفا "22 هدفا و8 صناعة".


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