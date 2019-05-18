الرئيس يجتمع بـ"مدبولي".. تعرف علي السبب

18 مايو 2019 - 05:10 م

ناقش الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمناقشة أخر التطورات في الموقف التنفيذي للعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن وزير الإسكان استعرض الموقف التنفيذي للمرحلة الأولي للعاصمة الإدارية الجديدة، وما تشمله من أحياء سكنية، مؤكداً أن الأعمال الإنشائية تمضي وفق جداول التنفيذ المخطط لها، سواء من حيث الجوانب التمويلية أو التوقيتات الزمنية أو معدلات ونسب الإنجاز الفعلي على أرض الواقع.