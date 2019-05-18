تفاصيل دعوة الملك سلمان لـ"السيسي"

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الملك سلمان

الرئيس

السيسي

محمد بن سلمان

وجه الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خادم الحرمين الشريفين دعوة للرئيس عبدالفتاح السيسي، للمشاركة في الدورة الرابعة عشر لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى القمة، والمقرر عقدها نهاية شهر مايو الجاري بمكة المكرمة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية،  أن أسامة بن أحمد نقلي، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، نقل إلى الرئيس تحيات  الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان، كما سلمه الدعوة الموجهة من الملك

ونقل السفير السعودي تقدير المملكة العربية السعودية العميق للموقف المصري القوي والداعم للمملكة إزاء إدانة الاستهداف الذي طال مؤخراً محطتي ضخ للبترول بمنطقة الرياض.

وأضاف السفير بسام راضي أن الرئيس طلب نقل تحياته إلى شقيقه الملك وولي العهد، مؤكداً تضامن مصر مع السعودية حكومةً وشعباً في التصدي لكافة المحاولات الساعية للنيل من أمن واستقرار المملكة وأمن الخليج بوجهٍ عام، ومشدداً على متانة الروابط الأخوية والعلاقات الراسخة التي تجمع مصر والسعودية، وأن التحديات الراهنة المشتركة تفرض ضرورة التنسيق الوثيق من أجل مواجهة كافة التهديدات التي تستهدف الأمن القومي العربي والاستقرار الإقليمي.


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