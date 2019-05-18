تعرف علي ضحية "رامز في الشلال" الليلة

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رامز جلال
رامز

محمد الخرو

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شذى حسون

رامز جلال

مقلب

رامز في الشلال

يستضيف الفنان رامز جلال من خلال برنامج المقالب "رامز في الشلال" الفنانة العراقية شذى حسون، لتنضم الي قائمة ضحايا رامز خلال برامجه في شهر رمضان.

ومن المقرر أن تشهد الحلقة العديد من المواقف وردود الفعل غير المتوقعة لـشذى، بعد وقوعها في شباك رامز جلال.

يذكر أن ضحايا الحلقات الماضية من البرنامج كانت الفنانة فيفي عبده، والناقد الرياضي رضا عبدالعال، والفنان اللبناني وائل جسار، واللاعب فرجاني ساسي، والفنانة شيماء سيف، والفنان مصطفى حجاج، والفنانة سلوى خطاب، والإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد، والسيناريست تامر حبيب، والفنان آسر ياسين، والفنان طاهر أبو ليلة، ونور قدري.

كان رامز جلال قد كشف في الحلقة الأولى من البرنامج سبل الإيقاع بالضيوف، وذلك بعد أن يتم إقناعهم أنهم يشاركون في برنامج مسابقات أو أنهم مطلوبون لتصوير إعلان وتم الاستعانة بالمخرج اللبناني جاد شويري، والإعلامية الإماراتية مهيرة عبدالعزيز، ليساعدا في عملية الإيقاع بالضيف.

ويقدم رامز جلال خلال الحلقة، دور مساعد الإنقاذ الذي يظهر متخفيًا إلى جانب الضيف، في فقرة ويتخفى بزي الغوريلا في أخرى، قبل أن يكشف عن شخصيته الحقيقية للضيف.


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