إخلاء سبيل مؤسس حركة 6 أبريل

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احمد ماهر
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أخلت نيابة القاهرة الجديدة سبيل الناشط السياسي أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 أبريل، بعد التحقيق معه في بلاغ يتهمه بـ"الاعتداء على شاب، وتحطيم سيارته" إثر حادث سير بينهما في منطقة القطامية.

البداية عندما تلقى قسم شرطة التجمع، بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة أحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل وسيارة شخص آخر، وتعدى كل منهما على الآخر بالضرب، انتقل رجال المباحث وتم التحفظ عليهما، وحرر الجانبان محاضر متبادلة، وتم إحالتهما إلى النيابة العامة التي أصدرت قرارها بإخلاء سبيلهما.


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