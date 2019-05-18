اغتصاب حتى الموت.. واقعة تهز الكويت وأزمة مع دولة أخرى

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اغتصاب

الفلبين

خادمة

أعلنت وزارة الخارجية الفلبينية عن تنسيقها مع السلطات الكويتية للتحقيق في وفاة خادمة فلبينية أربعينية تعرضت لاعتداءات جنسية، مطالبة بالإسراع في إصدار تقرير الطب الشرعي.

وبحسب صحيفة “الراي” الكويتية اليوم السبت، قالت وزارة العمل الفلبينية إن “إيقاف إرسال العمالة المنزلية الفلبينية للكويت هو أحد الخيارات المطروحة”، لافتة إلى أنها “سوف تبحث هذا الأمر في أعقاب وفاة عاملة منزلية فلبينية تبلغ من العمر 47 عاما بعد تعرضها لاعتداءات جنسية”.

وأعلن وزير العمل الفلبيني، سلفستر بيللو، عن إيقاف الإرسال كأحد الخيارات المطروحة، مؤكدا على أنه تلقى تقريرا حول ملابسات وفاة الخادمة.

ونقلت تقارير إعلامية عن بيللو القول “بصرف النظر عن الانتهاك الواضح لاتفاقية حماية العمال الفلبينيين الأجانب بين حكومتنا والكويت، يبدو أن هناك خرقا لعقد العمل من قبل صاحب العمل”.


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