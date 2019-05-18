إخلاء سبيل 17 إخوانيًا ومنعهم من مغادرة منازلهم

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محمد فضل- متابعات

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محكمة

إخلاء سبيل

النيابة

إخوان

قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل 11 متهمًا من جماعة الإخوان، على ذمة قضية حصر أمن دولة لعام 2017، والتي يواجهون فيها اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية.

وشمل قرار المحكمة إخلاء سبيل المتهمين بتدابير احترازية منها منعهم من السفر، ومنعهم من مغادرة المنزل إلا بإذن الشرطة، والخضوع للمراقبة الشرطية في الأقسام التابعين لها، والمثول كل 45 يومًا أمام محكمة جنايات، للنظر في أمرهم.

كما قررت نفس المحكمة إخلاء سبيل 6 متهمين آخرين بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي بنفس التدابير إلاحترازية، في قضية حصر أمن دولة لعام 2016.

وكانت النيابة العامة قد واجهت المتهمين جميعًا بارتكاب جرائم التحريض ضد مؤسسات الدولة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة.


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