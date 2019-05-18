البحرين تطالب مواطنيها بمغادرة إيران وبلد عربي فورًا

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محمد فضل- متابعات

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تحذير

حذرت وزارة الخارجية البحرينية، السبت، مواطنيها من السفر إلى العراق وإيران وطالبت مواطنيها في البلدين بالعودة "فوراً" لسلامتهم.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء البحرينية دعت وزارة الخارجية كافة المواطنين المتواجدين في إيران، والعراق إلى ضرورة المغادرة فوراً، وذلك ضمانًا لأمنهم وحفاظاً على سلامتهم.

وقال بيان وزارة الخارجية البحرينية "أهابت وزارة خارجية مملكة البحرين بالمواطنين الكرام عدم السفر إلى كل من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية العراق في الوقت الراهن، نظرا للأوضاع غير المستقرة التي تشهدها المنطقة والتطورات الخطيرة والتهديدات القائمة، وما تحمله من مخاطر كبيرة على الأمن والاستقرار، مشددة على ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر".

يأتي هذا التحذير وسط توترات بين الولايات المتحدة وإيران.


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