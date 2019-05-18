أمريكا تستجوب فنان كوميدي مصري في تهمة خطيرة

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احمد احمد

كوميدى

فنان مصري

أعلن مكتب مفوض الشرطة بمقاطعة كولير في فلوريدا، استجوابه لممثل كوميدي مصري بعد ورود شكوى عن تقديمه "مزحة" حول الشرق الأوسط، قدمها أحد الحضور في العرض الذي أقامه في نادي هوك الكوميدي في فلوريدا بتاريخ الـ12 من الشهر الجاري.

الشكوى المقدمة كانت ضد الكوميدي المصري أحمد أحمد، حيث قال المشتكي وفقا لمضمون اتصاله بـ911: "العديد من الحضور رفعوا أيديهم، وقال (أحمد) لهم: من أين أنت؟ من العراق.. أنا من إيران.. أنا من هنا وأنا من هناك، ليجيب (أحمد) حسنا هذا رائع بإمكاننا تنظيم منظمة إرهابية خاصة بنا.."، حسب بي بي سي.

الكوميدي أحمد في رد على الشكوى قال إن المشتكي "أخطأ في نقل ما قاله"، ناشرا على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تغريدة قال فيها: "للسجل العام، المتصل (المشتكي) أخطأ في النقل عني، لم اقل أبدا ’يمكننا البدء بتنظيم إرهابي خاص بنا.."

ويذكر ان أحمد أحمد يبلغ من العمر 48 عاما ولد في مصر وانتقل للعيش في الولايات المتحدة الأمريكية منذ أن كان عمره شهرا واحدا، وفقا للسيرة الذاتية المنشورة على صفحته الرسمية.


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