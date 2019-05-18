  • الأحد 19 مايو 2019
  • بتوقيت مصر05:44 ص
بحث متقدم
صلاح

تعرف على الشابة التي ظهرت مع صلاح .. وهذا أغرب ما قاله لها

عمرو مصطفى: شركة روتانا "نكرة"

عمرو مصطفى يهاجم عمرو دياب: اللي عملته دا بلطجة

وزير الخارجية السعودي عادل الجبير

الجبير: السعودية سترد بـ"كل قوة وحزم" على إيران

الأعلى للإعلام

نحو ألف مخالفة بـ"دراما رمضان" في أسبوعها الأول

حوار مبارك

«مبارك» يكشف أسرارًا جديدة عن غزو الكويت: هذا ما قاله لي «صدام»

شعار جماعة الإخوان

«الإخوان» تستخدم آخر ورقة لتفادي قرار «ترامب»

الوليد بن طلال

حقيقة شراء الوليد بن طلال لناد مصري

أرشيفية

«التضخم» يتراجع رسميًا.. والأسعار تتزايد فعليًا

الملك سلمان

هل اقتربت الحرب؟..الملك سلمان يدعو إلى عقد قمتين طارئتين

سياحة فى الاهرامات

طفرة كبيرة في أعداد السياح الأجانب القادمين إلى مصر

السفارة السعودية تكشف رد "السيسي" على دعوة الملك سلمان

آخر الأخبار

الملك سلمان والسيسي
الملك سلمان والسيسي

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

قرار عاجل من الملك سلمان عن تأشيرات الوافدين

#

تصريحات جديدة من الملك سلمان وولي عهده بشأن حج القطريين

#

الملك سلمان يبعث برسالة لـ«السيسي»..والأخير يرد

#

تفاصيل رسالة الملك سلمان لنظيره الأردني

السفارة السعودية

مصر

الملك سلمان

السيسي

بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، برسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن طريق سفير المملكة في مصر.

ونشر الحساب الرسمي للسفارة السعودية في مصر، تفاصيل الرسالة ورد الرئيس "السيسي" عليها"، قائلًا": نقل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر ومندوب المملكة الدائم بالجامعة العربية أسامة نقلي تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين #الملك_سلمان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهما الله لفخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي".

وتابع حساب السفارة الرسمي: جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي بقصر الاتحادية اليوم للسفير أسامة نقلي الذي سلمه رسالة من خادم الحرمين الشريفين تتضمن دعوة فخامته للمشاركة في الدورة الرابعة عشر لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى القمة، والمقرر عقدها نهاية شهر مايو الجاري في مكة المكرمة".

وأضاف:" خلال اللقاء، طلب الرئيس السيسي نقل تحياته إلى شقيقه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، مؤكداً "تضامن مصر مع المملكة حكومةً وشعباً في التصدي لكافة المحاولات الساعية للنيل من أمن واستقرار المملكة وأمن الخليج بوجهٍ عام، مشدداً على متانة الروابط الأخوية والعلاقات الراسخة التي تجمع مصر والمملكة، وأن التحديات الراهنة المشتركة تفرض ضرورة التنسيق الوثيق من أجل مواجهة كافة التهديدات التي تستهدف الأمن القومي العربي والاستقرار الإقليمي".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

مقتل القمص ..وتلك التركة الثقيلة

د. هشام الحمامي

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد

((مطاريد الكنيسة))

القس مكاريوس فهيم قليني

الوجود بين الفلسفة والعلم

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» استدعاء فنان ساخر "أساء" لمصابي حرب سعوديين
» «جروس»: أثق في لاعبي الزمالك أمام نهضة بركان
» "العسكري" يكشف مصدر إطلاق النار على معتصمي السودان
» «الجعواني»: بطل الكونفدرالية لن يحسم إلا في برج العرب
» مصرع معلم ومدير مدرسة فى حادث تصادم بسوهاج
» مهاجم النصر يتوج بجائزة الحذاء الذهبي
» فيديو مُهين..النيابة العامة تتحرك ضد فنان سعودي
» «أبوريدة» يوضح حقيقة اعتزاله العمل العام
» قوى دولية تدعو إلى استئناف المفاوضات بالسودان
» أول تعليق لـ"بن سلمان" على استهداف المنشآت النفطية
» بنفيكا بطلًا للدوري البرتغالي

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:26

  • شروق

    05:02

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:51

  • عشاء

    20:21

من الى
سياحة فى الاهرامات
السلفيون والإخوان
ريم البارودى وأحمد سعد وسمية الخشاب
علاء الأسوانى
صورة