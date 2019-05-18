تفاصيل الصفقة التبادلية المنتظرة بين الترجي والأهلي

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المصريون

الاهلى

الترجى

تلقى مسئولو الأهلي عرضًا شفهيًا من الترجي التونسي، من أجل التعاقد مع اللاعب النيجيري جونيور أجايي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضافت التقارير أن إدارة الأهلي رحبت بانتقال جونيور أجايي إلى الترجي التونسي، خاصة أن المستوى الفني للاعب في تراجع مستمر منذ الإصابة الطويلة التي تعرض لها في بداية الموسم، وبات حبيس دكة البدلاء في الوقت الحالي.

وطلبت إدارة الأهلي من الترجي أن يتم عقد صفقة تبادلية بانتقال أجايي إلى صفوف فريق الترجي التونسي ، مقابل انتقال طه ياسين الخنيسي وأبدي اللاعب الدولى التونسى موافقة مبدئية علي الانتقال إلى صفوف القلعة الحمراء، ويرغب الفريق بضم مهاجم المنتخب التونسي، خاصة أنه من أهم المهاجمين في القارة الأفريقية، وسيكون دعمًا قويًا لخط هجوم الفريق الذي يعاني في وجود المغربي وليد آزارو من أهدار الفرص السهلة التي تسببت بضياع أكثر من بطولة .

وأشارت التقارير أن جونيور أجايي قد يتسبب في فشل الصفقة التبادلية، خاصة أنه لا يرغب في العودة للدوري التونسي، ويسعي إلى الحصول على عرض احتراف في أوروبا أو الدوري الصيني، وأبدى اللاعب ندمه على تجديد تعاقده مع القلعة الحمراء لمدة موسمين، خاصة أنه كان يستطيع الرحيل مجانًا إلى النادي الذي يختاره في نهاية الموسم المقبل.


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