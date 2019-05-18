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للتوعية بأضرار المخدرات خلال شهر رمضان

مبادرة صندوق مكافحة الإدمان تجوب المناطق ذات الطابع الإسلامى

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مكافحة الادمان

عصام الشربيني

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استمرارا للمبادرات التوعوية ،واصل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزيرة التضامن الاجتماعى إطلاق مبادرة تحت عنوان "بالفن نقدر نغير.. انت اقوى من المخدرات " لتوعية المواطنين فى المناطق المختلفة بأضرار تعاطى المخدرات، خاصة فى الأماكن ذات الطابع الإسلامى تماشيا مع طقوس شهر رمضان الكريم ،حيث تم اطلاق المبادرة من الحديقة الثقافية بمنطقة السيدة زينب بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وصرحت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى ان المبادرة تستهدف التوعية بأضرار تعاطى المخدرات لمختلف الفئات وكذلك اللقاء الضوء على الخدمات التى يقدمها الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان "16023" وكذلك دور الأسر فى الاكتشاف المبكر للتعاطى ومراحل العلاج من خلال المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن، والبالغ عددها 23 مركز علاجى حتى الآن

كما تستهدف المبادرة أيضا إبراز الآثار السلبية لتعاطي المواد المخدرة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن التعاطي من كون المخدرات تعمل على تنشيط الذاكرة وتساعد على نسيان الهموم وغيرها من المفاهيم الخاطئة لدى البعض حيث يقوم بشرح أهداف المبادرة مجموعة من المتخصصين و المتطوعين لدى صندوق مكافحة وعلاج الادمان من خلال التواصل المباشر مع المواطنين وأسرهم والرد على استفساراتهم حول طبيعة مرض الإدمان وطرق الوقاية والإكتشاف المبكر للتعاطى .


من جانبة أكد عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى انه يتم استخدام اساليب فنية وابداعية وثقافية لتوعية المواطنين بأضرار تعاطى المخدوات وتم اطلاق المبادرة من الحديقة الثقافية بمنطقة السيدة زينب كما سيتم تنفيذها أيضا فى العديد من المناطق ذات الطابع الإسلامى خلال شهر رمضان مثل منطقة بيت الشاعر وسور القاهرة الشمالي بجانب تنفيذها فى حى الاسمرات ومنطقة غيط العنب بالاسكندرية المبادرة حيث تستهدف أيضا توعية الأسر بأضرار تعاطي المخدرات وتعليم الأطفال بالبعد عن أصدقاء السوء والتركيز على دور الأسرة في كيفية الاكتشاف المبكر للتعاطي وطرق التواصل مع الخط الساخن لتقديم المشورة أو الخدمات العلاجية بالمجان وفى سرية تامة ،كما تتضمن المبادرة تنفيذ العديد من الأنشطة المختلفة مثل الأناشيد والابتهالات الدينية بين فقرات التوعية بأضرار المخدرات

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