  • الأحد 19 مايو 2019
  • بتوقيت مصر05:47 ص
بحث متقدم
صلاح

تعرف على الشابة التي ظهرت مع صلاح .. وهذا أغرب ما قاله لها

عمرو مصطفى: شركة روتانا "نكرة"

عمرو مصطفى يهاجم عمرو دياب: اللي عملته دا بلطجة

وزير الخارجية السعودي عادل الجبير

الجبير: السعودية سترد بـ"كل قوة وحزم" على إيران

الأعلى للإعلام

نحو ألف مخالفة بـ"دراما رمضان" في أسبوعها الأول

حوار مبارك

«مبارك» يكشف أسرارًا جديدة عن غزو الكويت: هذا ما قاله لي «صدام»

شعار جماعة الإخوان

«الإخوان» تستخدم آخر ورقة لتفادي قرار «ترامب»

الوليد بن طلال

حقيقة شراء الوليد بن طلال لناد مصري

أرشيفية

«التضخم» يتراجع رسميًا.. والأسعار تتزايد فعليًا

الملك سلمان

هل اقتربت الحرب؟..الملك سلمان يدعو إلى عقد قمتين طارئتين

سياحة فى الاهرامات

طفرة كبيرة في أعداد السياح الأجانب القادمين إلى مصر

استعدادا لكأس الأمم الإفريقية

رئيس الوزراء ووزير الشباب يتفقدان أعمال تطوير استاد القاهرة

الحياة السياسية

مدبولي
مدبولي

عصام الشربيني

أخبار متعلقة
#

الزمالك يطلب إقامة نهائي الكونفدرالية باستاد القاهرة

#

رئيس الوزراء: نجحنا في التواصل مع الشباب عبر «السوشيال ميديا»

#

مدبولي: كأس الأمم فرصة لتسويق الانجازات فى مصر

#

مدبولى يفتتح أعمال الدورة الثالثة من معرض إيجبس 2019





تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، الاستعدادات الجارية حاليا، وأعمال تطوير استاد القاهرة، لاستضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، التى تقام فى مصر شهر يونيو المقبل.

وتجول رئيس الوزراء ومرافقوه فى عدد من مكونات الاستاد، بدأت بالمقصورة الرئيسية، والتى تم الانتهاء من تطويرها، مثلما أكد وزير الشباب والرياضة، مشيرا إلى أنه تم أيضا تطوير الطرق المحيطة بمنطقة استاد القاهرة، كما يتم إنشاء طريق ربط بين شارع الفنجرى وشارع يوسف عباس، لتيسير الحركة المرورية، وتسهيل الوصول إلى الاستاد.

وأوضح الدكتور أشرف صبحى أنه تم خلق مساحات جديدة وتطويرها بجسم الاستاد، سيتم استخدامها فى الاستقبال والضيافة، كما تم تغيير مناطق وإضافة غرف جديدة لخلع الملابس، وإنهاء متطلبات الاتحاد الإفريقى بالاستاد.
وتفقد رئيس الوزراء أرضية الاستاد، حيث أكد وزير الشباب والرياضة أنه تم الانتهاء من الاعمال بها، مع استمرار المتابعة، لتكون على أكمل وجه مع انطلاق البطولة، مشيرا إلى أنه يتم حاليا تركيب المقاعد المرقمة، ومجموعة من الشاشات، مع صيانة الشاشة الرئيسية، كما تم تغيير وتطوير ديكورات المدخل للمقصورة الرئيسية.

وأعلن الوزير أنه تم تغيير بوابة الاستاد البحرية، كما تتم حاليا أعمال مراجعة شبكات البوابات الإلكترونية، والانتهاء من رفع كفاءة الإضاءة، مع تطوير شبكة الواى فاى داخل الاستاد، والمنطقة الاعلامية، إضافة إلى أعمال البنية الأساسية بوجه عام، خاصة مياه الشرب والصرف الصحى.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولى على ضرورة الانتهاء من جميع الأعمال بأعلى كفاءة وفى التوقيتات الزمنية المحددة، ليكون استاد القاهرة واجهة حضارية للبطولة، ومعبرا عما تشهده مصر حاليا من تطور وتنمية فى مختلف المجالات، فأكد وزير الشباب والرياضة أن هناك متابعة على مدار اليوم للبرامج الزمنية للتنفيذ، حيث من المقرر الانتهاء من جميع الأعمال آخر مايو الجارى، ما عدا تركيب المقاعد الذى سينتهى فى الأسبوع الأول من يونيو

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

مقتل القمص ..وتلك التركة الثقيلة

د. هشام الحمامي

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد

((مطاريد الكنيسة))

القس مكاريوس فهيم قليني

الوجود بين الفلسفة والعلم

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» استدعاء فنان ساخر "أساء" لمصابي حرب سعوديين
» «جروس»: أثق في لاعبي الزمالك أمام نهضة بركان
» "العسكري" يكشف مصدر إطلاق النار على معتصمي السودان
» «الجعواني»: بطل الكونفدرالية لن يحسم إلا في برج العرب
» مصرع معلم ومدير مدرسة فى حادث تصادم بسوهاج
» مهاجم النصر يتوج بجائزة الحذاء الذهبي
» فيديو مُهين..النيابة العامة تتحرك ضد فنان سعودي
» «أبوريدة» يوضح حقيقة اعتزاله العمل العام
» قوى دولية تدعو إلى استئناف المفاوضات بالسودان
» أول تعليق لـ"بن سلمان" على استهداف المنشآت النفطية
» بنفيكا بطلًا للدوري البرتغالي

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:26

  • شروق

    05:02

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:51

  • عشاء

    20:21

من الى
سياحة فى الاهرامات
السلفيون والإخوان
ريم البارودى وأحمد سعد وسمية الخشاب
علاء الأسوانى
صورة