بالفيديو.. ثورة مشجع مانشستر سيتي ضد «صلاح»

18 مايو 2019 - 10:27 م

شن مشجع مانشستر سيتي، هجومًا لاذعًا على الصحافة الإنجليزية، وذلك على هامش نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، التي أقيم اليوم السبت، بسبب تغطيتهم لأخبار النجم محمد صلاح وفريق ليفربول بشكل مبالغ فيه من وجهة نظره، مشيرًا إلى تجاهل إنجاز السيتي بعد تحقيقه الرباعية كأول ناد في تاريخ إنجلترا.

وانتشر مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، يظهر مشجع السيتي، مقتحمًا المنطقة الخاصة بالصحفيين خلال مباراة مانشستر سيتي أمام واتفورد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وأوضحت صحيفة «ليفربول إيكو»، أن المشجع ردد: «لقد حققنا ثلاثة ألقاب تاريخية، في إنجاز لم يحققه أحد من قبل، ولكنكم ستضعون غدًا صور وأخبار صلاح على أغلفة الصحف اليومية».

يذكر أن مانشستر سيتي الإنجليزي بات أول فريق يحقق الألقاب الأربع في إنجلترا خلال موسم واحد، بعد تتويجه مساء اليوم، السبت بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد الفوز الكبير الذي حققه على حساب فريق واتفورد بسداسية نظيفة.

وحقق السيتي الرباعية بعدما توج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، متفوقًا على الريدز بفارق نقطة وحيدة وكأس الرابطة وكأس الاتحاد والدرع الخيرية.