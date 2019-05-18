  • الأحد 19 مايو 2019
  • بتوقيت مصر05:47 ص
بحث متقدم
صلاح

تعرف على الشابة التي ظهرت مع صلاح .. وهذا أغرب ما قاله لها

عمرو مصطفى: شركة روتانا "نكرة"

عمرو مصطفى يهاجم عمرو دياب: اللي عملته دا بلطجة

وزير الخارجية السعودي عادل الجبير

الجبير: السعودية سترد بـ"كل قوة وحزم" على إيران

الأعلى للإعلام

نحو ألف مخالفة بـ"دراما رمضان" في أسبوعها الأول

حوار مبارك

«مبارك» يكشف أسرارًا جديدة عن غزو الكويت: هذا ما قاله لي «صدام»

شعار جماعة الإخوان

«الإخوان» تستخدم آخر ورقة لتفادي قرار «ترامب»

الوليد بن طلال

حقيقة شراء الوليد بن طلال لناد مصري

أرشيفية

«التضخم» يتراجع رسميًا.. والأسعار تتزايد فعليًا

الملك سلمان

هل اقتربت الحرب؟..الملك سلمان يدعو إلى عقد قمتين طارئتين

سياحة فى الاهرامات

طفرة كبيرة في أعداد السياح الأجانب القادمين إلى مصر

بالفيديو.. ثورة مشجع مانشستر سيتي ضد «صلاح»

الرياضة

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

ماذا طلب «صلاح» من جماهير ليفربول قبل نهائي الأبطال؟

#

مهاجم «السيتي» يُخطط لسرقة محمد صلاح

#

تقرير إنجليزي يكشف مفاجأة مدوية عن مصير صلاح مع ليفربول

#

تشكيل مباراة مانشستر سيتي وليفربول في لقاء الليلة

مانشستر سيتي

المصريون

محمد صلاح

ليفربول

شن مشجع مانشستر سيتي، هجومًا لاذعًا على الصحافة الإنجليزية، وذلك على هامش نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، التي أقيم اليوم السبت، بسبب تغطيتهم لأخبار النجم محمد صلاح وفريق ليفربول بشكل مبالغ فيه من وجهة نظره، مشيرًا إلى تجاهل إنجاز السيتي بعد تحقيقه الرباعية كأول ناد في تاريخ إنجلترا.

وانتشر مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، يظهر مشجع السيتي، مقتحمًا المنطقة الخاصة بالصحفيين خلال مباراة مانشستر سيتي أمام واتفورد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وأوضحت صحيفة «ليفربول إيكو»، أن المشجع ردد: «لقد حققنا ثلاثة ألقاب تاريخية، في إنجاز لم يحققه أحد من قبل، ولكنكم ستضعون غدًا صور وأخبار صلاح على أغلفة الصحف اليومية».

يذكر أن مانشستر سيتي الإنجليزي بات أول فريق يحقق الألقاب الأربع في إنجلترا خلال موسم واحد، بعد تتويجه مساء اليوم، السبت بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد الفوز الكبير الذي حققه على حساب فريق واتفورد بسداسية نظيفة.

وحقق السيتي الرباعية بعدما توج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، متفوقًا على الريدز بفارق نقطة وحيدة وكأس الرابطة وكأس الاتحاد والدرع الخيرية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

مقتل القمص ..وتلك التركة الثقيلة

د. هشام الحمامي

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد

((مطاريد الكنيسة))

القس مكاريوس فهيم قليني

الوجود بين الفلسفة والعلم

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» استدعاء فنان ساخر "أساء" لمصابي حرب سعوديين
» «جروس»: أثق في لاعبي الزمالك أمام نهضة بركان
» "العسكري" يكشف مصدر إطلاق النار على معتصمي السودان
» «الجعواني»: بطل الكونفدرالية لن يحسم إلا في برج العرب
» مصرع معلم ومدير مدرسة فى حادث تصادم بسوهاج
» مهاجم النصر يتوج بجائزة الحذاء الذهبي
» فيديو مُهين..النيابة العامة تتحرك ضد فنان سعودي
» «أبوريدة» يوضح حقيقة اعتزاله العمل العام
» قوى دولية تدعو إلى استئناف المفاوضات بالسودان
» أول تعليق لـ"بن سلمان" على استهداف المنشآت النفطية
» بنفيكا بطلًا للدوري البرتغالي

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:26

  • شروق

    05:02

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:51

  • عشاء

    20:21

من الى
سياحة فى الاهرامات
السلفيون والإخوان
ريم البارودى وأحمد سعد وسمية الخشاب
علاء الأسوانى
صورة