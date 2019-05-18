%35 زيادة بأرباح بنك البركة خلال 3 أشهر

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بنك الكويت الوطني يربح ملياري جنيه بنهاية 2018

أظهرت البيانات المالية غير المجمعة لبنك البركة – مصر، خلال الربع الأول من العام الجاري ارتفاع أرباحه بنسبة 34.83%، على أساس سنوي.
وقال البنك في بيان للبورصة، إنه حقق خلال الفترة صافي ربح بلغ 266.28 مليون جنيه، مقابل صافي ربح بلغ 197.49 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات خلال الربع الأول من 2019 ليسجل 75.7 مليون جنيه، مقابل 69.93 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2018.

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