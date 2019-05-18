%78 زيادة في أرباح مصرف أبوظبي الإسلامي

18 مايو 2019 - 10:30 م





كشفت القوائم المالية المجمعة لمصرف أبو ظبى الإسلامي - مصر ، عن الربع الأول من العام الجاري، ارتفاع أرباح البنك بنسبة 78%، على أساس سنوي.

وأوضح البنك في بيان للبورصة، أنه سجل صافي ربح بلغ 279.44 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل 156.78 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفع صافي دخل البنك من العائد خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2019 حيث سجل 706.97 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 566.76 مليون جنيه خلال نفس الربع من العام الماضي.