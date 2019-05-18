أرباح طلعت مصطفى ترتفع 10% في الربع الأول

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أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة، خلال الربع الأول من العام الجاري ارتفاع أرباحها بنسبة 10.01%، على أساس سنوي.
وقالت الشركة في بيان للبورصة،، إنها حققت خلال الفترة صافي ربح بلغ 374.7 مليون جنيه، مقابل 340.6 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وارتفع مجمل ربح النشاط العقاري خلال الربع الأول من 2019 ليسجل 467.686 مليون جنيه، مقارنة بـ368.584 مليون جنيه.
وبشأن القوائم المستقلة، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2019 فقد ارتفع صافي ربح الشركة إلى 31.53 مليون جنيه، مقابل 10.63 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي. 
يذكر أن الشركة أعلنت أمس المؤشرات المالية المجمعة، وأظهرت تسجيل صافي ربح بلغ 361.2 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 309.35 مليون جنيه خلال الربع المماثل من العام الماضي.
وحققت الشركة أرباحا بلغت 1.7 مليار جنيه خلال 2018، مقابل أرباح بلغت 1.32 مليار جنيه في 2017، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

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