ارتفاع أرباح "عبور لاند" إلى 53 مليون جنيه في 3 أشهر

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شركة "عبور لاند"

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ارتفعت أرباح شركة "عبور لاند" للصناعات الغذائية، خلال الربع الأول من العام الجاري، وفقا للقوائم المالية التي أرسلتها الشركة للبورصة
وسجلت الشركة أرباحًا خلال الأشهر الثلاثة من يناير حتى مارس بقيمة 53 مليون جنيه مقابل أرباح بقيمة 50.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
ووفقا لبيانات القوائم المالية ارتفعت مبيعات الشركة خلال الفترة إلى 575.8 مليون جنيه مقابل 458.3 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

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