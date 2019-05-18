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6.1 مليار جنيه إيرادات فودافون مصر خلال 3 أشهر

مال وأعمال

شركة فودافون
شركة فودافون

عصام الشربيني

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حققت شركة فودافون مصر إيرادات بقيمة 6.1 مليار جنيه، ما يعادل 280 مليون يورو، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، بزيادة قدرها مليار جنيه تقريبا ما يعادل 48 مليون يورو عن الفترة المثيلة من العام الماضي الذي حققت فيه الشركة إيرادات بقيمة 5.1 مليار جنيه ما يعادل 232 مليون يورو.
وبحسب نتائج أعمال شركة فودافون العالمية فقد بلغت إيرادات وحدتها في مصر خلال العام الماضي 24.2 مليار جنيه ما يعادل 1.1 مليار يورو، مقابل 20.4 مليار جنيه في العام المالي 2017/2018 ما يعادل 927 مليون يورو في العام السابق له.
وحققت الشركة أرباح قبل خصم الضرائب والإهلاك بقيمة 11.3 مليار جنيه ما يعادل 514 مليون يورو في العام المالي الماضي.
من جهته، قال أيمن عصام، رئيس قطاع العلاقات الخارجية والشئون القانونية في شركة فودافون مصر، إن الشركة بدأت إجراءات الفحص الفني والمالي للشركات المتنافسة على تنفيذ مشروع محطة الطاقة الشمسية، التي تعتزم الشركة إنشاؤها.
وأضاف عصام أن عدد الشركات المشاركة في المناقصة بلغ 6 شركات محلية وعالمية بعد استبعاد العروض المقدمة من أربع شركات أخرى.
وقال عصام إن الشركة تخطط للانتهاء من إجراءات اختيار الشركة المنفذة للمحطة خلال 6 أشهر.
من جانب آخر قال عصام، إن الشركة تجري حاليًا مفاوضات مع مرفق تنظيم الكهرباء لربط محطة الشركة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بالشبكة العامة للكهرباء.

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