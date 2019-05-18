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مهاجم النصر يتوج بجائزة الحذاء الذهبي

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المصريون

عبد الرازق

النصر السعودي

توج المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم فريق النصر السعودي بجائزة الحذاء الذهبي لهذا الموسم بعد حصوله على لقب هداف الدوري السعودي.

وسجل حمدالله 34 هدفا مع فريق النصر خلال مشاركته في مباريات الدوري هذا الموسم كأعلى لاعب يسجل أهداف في موسم واحد بتاريخ الدوري.

كما توج اللاعب محمد كنو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بجائزة أفضل لاعب سعودي، خلال حفل توزيع جوائز الدوري السعودي للمحترفين 2018-2019.

وحصل فاروق بن مصطفى حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، على جائزة أفضل حارس في بطولة الدوري، وشهد الحفل تواجد العديد من الكوادر الرياضية البارزة داخل المملكة العربية السعودية، ويقام الحفل في نسخته الأولى لجائزة رابطة الدوري السعودي، المقام حاليًا في الرياض.

وكان النصر، قد توّج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لنسخة 2019، بعدما حسم الجولة الأخيرة لصالحه بفوز غال على الباطن والتتويج باللقب الغالي عقب صرار مرير مع جاره الهلال صاحب المركز الثاني بالمنافسات.



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