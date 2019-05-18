  • الأحد 19 مايو 2019
  • بتوقيت مصر05:46 ص
بحث متقدم
صلاح

تعرف على الشابة التي ظهرت مع صلاح .. وهذا أغرب ما قاله لها

عمرو مصطفى: شركة روتانا "نكرة"

عمرو مصطفى يهاجم عمرو دياب: اللي عملته دا بلطجة

وزير الخارجية السعودي عادل الجبير

الجبير: السعودية سترد بـ"كل قوة وحزم" على إيران

الأعلى للإعلام

نحو ألف مخالفة بـ"دراما رمضان" في أسبوعها الأول

حوار مبارك

«مبارك» يكشف أسرارًا جديدة عن غزو الكويت: هذا ما قاله لي «صدام»

شعار جماعة الإخوان

«الإخوان» تستخدم آخر ورقة لتفادي قرار «ترامب»

الوليد بن طلال

حقيقة شراء الوليد بن طلال لناد مصري

أرشيفية

«التضخم» يتراجع رسميًا.. والأسعار تتزايد فعليًا

الملك سلمان

هل اقتربت الحرب؟..الملك سلمان يدعو إلى عقد قمتين طارئتين

سياحة فى الاهرامات

طفرة كبيرة في أعداد السياح الأجانب القادمين إلى مصر

القبض على تشكيل عصابى لسرقة الهواتف المحمولة فى الغربية

قضايا وحوادث

القبض
القبض

عصام الشربيني

أخبار متعلقة
#

سقوط عصابة سرقة المساكن فى الشروق

#

حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة المحمول

#

حبس عصابة سرقة "التوك توك" 4 أيام

#

تجديد حبس عصابة سرقة حقائب السيدات

ألقى ضباط مباحث قسم شرطة ثان طنطا بمحافظة الغربية، القبض على تشكيل عصابى لسرقة الهواتف المحمولة، وبحوزته عدد من الهواتف المبلغ بسرقتها بعد وورود عدة بلاغات ضدهم . 

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارًا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية بالغربية، يفيد بتمكن الرائد أحمد الحجار رئيس مباحث قسم ثان طنطا والنقيب أحمد جمعة معاون المباحث من ضبط تشكيل عصابى تكون من "محمد.ال"، "محمد.ع"، وبحوزتهم 4 هواتف محمولة مبلغ بسرقتها .

 

وكونوا تشكيلاً عصابيًا فيما بينهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم عدة وقائع، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة التى تولت التحقيقات وأمرت بتسيلم الهواتف المحمولة لأصحابها

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

مقتل القمص ..وتلك التركة الثقيلة

د. هشام الحمامي

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد

((مطاريد الكنيسة))

القس مكاريوس فهيم قليني

الوجود بين الفلسفة والعلم

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» استدعاء فنان ساخر "أساء" لمصابي حرب سعوديين
» «جروس»: أثق في لاعبي الزمالك أمام نهضة بركان
» "العسكري" يكشف مصدر إطلاق النار على معتصمي السودان
» «الجعواني»: بطل الكونفدرالية لن يحسم إلا في برج العرب
» مصرع معلم ومدير مدرسة فى حادث تصادم بسوهاج
» مهاجم النصر يتوج بجائزة الحذاء الذهبي
» فيديو مُهين..النيابة العامة تتحرك ضد فنان سعودي
» «أبوريدة» يوضح حقيقة اعتزاله العمل العام
» قوى دولية تدعو إلى استئناف المفاوضات بالسودان
» أول تعليق لـ"بن سلمان" على استهداف المنشآت النفطية
» بنفيكا بطلًا للدوري البرتغالي

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:26

  • شروق

    05:02

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:51

  • عشاء

    20:21

من الى
سياحة فى الاهرامات
السلفيون والإخوان
ريم البارودى وأحمد سعد وسمية الخشاب
علاء الأسوانى
صورة