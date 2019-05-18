محافظ الإسكندرية يترأس الاجتماع الأول لمركز علوم المياه

18 مايو 2019 - 11:34 م

عقد الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية، أولى اجتماعات مركز التميز فى مجال علوم المياه- الذي فازت الجامعة بإنشاؤه بالتعاون مع الجامعة الأمريكية وبتمويل قدره 30 مليون دولار من الوكالة الأمريكية للتنمية- وذلك بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، ونواب رئيس الجامعة، وممثلون من وزارة الرى، والمركز العربى لبحوث المياة، وصندوق تطوير العلوم والتكنولوجيا في مصر.

وفى كلمته، أشار الدكتور الكردى، إلى هدف الاجتماع في جمع أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص، وتعريفهم بالأنشطة المرتقبة للمركز، وعرض ومناقشة احتياجاتهم والتحديات التي يواجهوها فى مجال المياة، وما يمكن أن يقوم به مركز التميز فى مجال علوم المياة فى تلبية هذه الاحتياجات، بالإضافة إلى قيام المركز بالتدريب والبحث العلمي وتنظيم ورش العمل والبرامج التدريبية وتوفير المنح البحثية وتمويل المنح الدراسية للبحوث التطبيقية في مجال المياة، وأعلن رئيس الجامعة خلال كلمته عن الانتهاء من تخصيص مقر للمركز داخل كلية الهندسة.

وأكد محافظ الاسكندريه فى كلمته على أهمية مركز التميز فى مجال علوم المياة بجامعة الإسكندرية، معربا عن أمله ان يقوم بدوره فى هذا المجال الهام بما يعود بالنفع على مصر من خلال تحسين ادارة موارد المياة فى مصر، ومساعدة الحكومة فى تحقيق رؤيتها 2030 للتنمية المستدامة، وتحسين نوعية الحياة.

وأشارإلى أن الجامعة لها باع طويل فى مجال المياة حيث أنشأت منذ سنوات مركز تحلية المياه، ومؤكداً على ضرورة أن تكون مصر مواكبة لكل الحديث والمتطور فى هذا المجال الهام.