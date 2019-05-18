» «الجعواني»: بطل الكونفدرالية لن يحسم إلا في برج العرب

18 مايو 2019 - 11:44 م

أكد منير الجعواني، المدير الفني لفريق نهضة بركان المغربي، جاهزية فريقه لمواجهة الزمالك، غدًا الأحد، بذهاب نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، في المباراة التي تقام على الملعب البلدي ببركان.

وقال الجعواني خلال المؤتمر الصحفي للمباراة، اليوم السبت: "الزمالك مكانه الطبيعي هو دوري الأبطال وحضوره في الكونفدرالية دليل على تراجعه وعلى أنه لم يعد ذلك النادي المرعب كما كان في السابق".

وأضاف: "الضغط كله على المنافس لأننا بصدد اكتشاف النهائي لأول مرة، على عكس الفريق المصري الذي له تاريخ حافل بالبطولات والألقاب محليًا وقاريًا".

وتابع الجعواني: "الكأس لن تُحسم سوى في مباراة الإياب وقبل هذا ينبغي أن ننهي النصف الأول من هذا الحوار على ملعبنا بنتيجة مطمئنة، تصعب عليهم العودة وتزيد من تعقيد حساباتهم قبل التفكير في التتويج".

وختم مدرب نهضة بركان تصريحاته مؤكدًا أن دور الجمهور البركاني سيكون حاسمًا في دفع ممثل المغرب لتحقيق نتيجة كبيرة تبقى في سجلات الفريق.