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فيديو.. عمر هاشم: إطلاق اللحية مجرد عادة

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الدكتور أحمد عمر هاشم
الدكتور أحمد عمر هاشم

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أكد الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، أن إطلاق اللحية وتقصير الثياب مجرد عادات وليست فرائض وتركها لا إثم فيه.

وقال "عمر هاشم"، خلال استضافته ببرنامج "أحاديث الفتنة" والذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي والمذاع على فضاية "ten "، إن سنن الرسول -عليه الصلاة والسلام- هي ما كان يقوم بها الرسول مثل التشهد الوسط بين الركعتين ولو تركها الإنسان لا تبطل صلاته ولكنه يجبر بسجود السهو.

وأوضح أن السنن منها العادة والعبادة؛ وسنن العبادة هي صلاة ركعتي السنة قبل الفجر وصيام الإثنين والخميس ووقفة عرفات، وما كان عليه الرسول وأصحابه من سنن العادات من الأفضل أن تتم إذا كان الأمر ممكنا ولكن في حال إذ لم يكن ممكنا فلا غضاضة فيه.


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