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في موسمه الأول مع اليوفي.. رونالدو أفضل لاعب بـ"الكالتشيو"

الرياضة

رونالدو
رونالدو

المصريون ووكالات

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أعلنت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم (الكاليتشو)، السبت، فوز البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس بجائزة أفضل لاعب عن موسم 2018 / 2019.
ووفقا لموقع الرابطة الاليكتروني، فإن رونالدو سيتوج بالجائزة ويحصل عليها الأحد قبل مباراة فريقه أمام أتلانتا بالدوري المحلي.
وساهم رونالدو في تتويج فريقه بلقب الكالتشيو بتسجيله 22 هدفا وصناعة 11 آخرين.
كما فاز الحارس السلوفيني سمير هاندانوفيتش حارس مرمى انتر ميلان بجائزة أفضل حارس عن الموسم، والسنغالي كاليدو كوليبالي لاعب نابولي كأفضل مدافع.
كما حصل الصربي ميلينكوفيتش سافيتش لاعب لاتسيو على جائزة أفضل لاعب وسط، وفابيو كوالياريلا لاعب سامبدوريا على جائزة أفضل مهاجم. 

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