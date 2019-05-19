روحاني: نحن أهل للتفاوض ولكن لن نرضخ للغطرسة

19 مايو 2019 - 01:30 ص

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني أنهم أهل للتفاوض إلا أنهم لن يرضخوا أمام من يتعامل بغطرسة، في إشارة للولايات المتحدة الإمريكية.



وفي لقائه، السبت، مع الناشطين في مجال الثقافة والفن في إيران، قال روحاني: "نحن دعاة منطق وحوار وتفاوض إلا أن مزاعم من يدعي بأنه سيجرنا إلى طاولة المفاوضات خاوية. لسنا مستعدين لهكذا مفاوضات حتى لو اجتمعت قوى العالم كله على ذلك".



وسلط الرئيس الإيراني على النجاح الذي حققته إيران ويشهد له العالم في الاتفاق النووي مع القوى الست الكبرى في العالم.



وقال روحاني: "لقد تمكنا في مفاوضات الاتفاق النووي من إلغاء 7 قرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي، في يوم واحد".



والأسبوع الماضي، نقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، عن مسؤول مطلع (لم تسمه) بمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن طهران علقت رسميا بعض التزاماتها بالاتفاق النووي الذي توصلت إليه مع القوى العالمية في 2015.



وقبل ذلك بأسبوع، أعلنت طهران تعليق بعض تعهداتها بموجب الاتفاق النووي، وهددت بإجراءات إضافية، خلال 60 يوما، في حال لم تطبق الدول الأخرى التزاماتها.

وجاء إعلان طهران في ذكرى مرور عام كامل على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الانسحاب من الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين إيران والدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن وألمانيا.