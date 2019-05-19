أردوغان: لا تراجع عن صفقة "إس 400" الدفاعية

19 مايو 2019 - 01:40 ص

قال الرئيس رجب طيب أردوغان، السبت، إن تركيا لن تتراجع عن صفقة صواريخ "إس 400" الدفاعية الروسية.



جاء ذلك خلال لقاء جمعه بمجموعة من الشبان في قصر "دولما باهتشه" التاريخي بمدينة إسطنبول.



وأكد الرئيس أردوغان أن بلاده ستتستلم مقاتلات "إف 35" الأمريكية، ومعداتها "عاجلا أم آجلا".



وفي 5 أبريل/نيسان الماضي، قال أردوغان إن أنقرة تسلمت من الولايات المتحدة 3 مقاتلات من طراز "إف 35"، وإنها بانتظار تسلم الرابعة قريبًا.



وتخطط أنقرة لشراء 100 مقاتلة من الطراز ذاته، بموجب اتفاق مسبق، شاركت في إطاره بتمويل تطوير المقاتلة، كما أن طيارين أتراكًا يجرون حاليًا تدريبات عليها في قاعدة "لوك" الجوية، بولاية أريزونا الأمريكية.

