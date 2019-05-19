» استدعاء فنان ساخر "أساء" لمصابي حرب سعوديين

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قررت النيابة السعودية، السبت، استدعاء فنان ساخر، للتحقيق معه بشأن اتهامه بـ"الإساءة" إلى المصابين السعوديين في المعارك مع الحوثيين باليمن.
وأعاد مغردون سعوديون، خلال الساعات الماضية تداول فقرة كوميدية تعود إلى قبل عامين، اعتبروها "سخرية واستهزاء"، قال فيها الفنان الساخر أسامة سالمين، عن مصابي المعارك السعوديين: "نرفه عنهم في الحرب، واحد يده مقطوعة خليه يجي (يأتي) يضحك".
ووفق وكالة الأنباء السعودية، أصدرت النيابة العامة قرارا باستدعاء أحد الممثلين (سالمين) والتحقيق معه حول صحة مقطع فيديو يتضمن إساءة لرجال الحد الجنوبي (الحدود مع اليمن)"، في إشارة إلى الجنود السعوديين المشاركين في المعارك ضد جماعة "الحوثي".
وأكدت النيابة أنها "ترصد التجاوزات وتلاحق أصحابها، حفاظا على أمن المجتمع وسلامة أفراده".
بدورها، أعلنت وزارة الإعلام السعودية، عبر "تويتر"، إحالة "سالمين" للجنة المخالفات الإعلامية للتحقيق معه في الواقعة.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الفنان السعودي الساخر بشأن الأمر.
وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي "الحوثي" المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.
ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، في حرب خلفت أزمة إنسانية حادّة هي الأسوأ في العالم، وفقا لوصف سابق للأمم المتحدة. -

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